В Киеве надеются, что Словакия не прекратит помогать Украине после выборов

Киев предлагает дождаться формирования коалиции, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Киев надеется, что результаты парламентских выборов в Словакии не повлияют на дальнейшее оказание помощи Украине, однако предлагает дождаться формирования коалиции. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Я не сомневаюсь, что, несмотря на порой слишком жаркие предвыборные дискуссии и эмоции, народы обеих стран понимают, что безопасность Украины - это и их безопасность", - сказал он, комментируя газете Politico прошедшие 30 сентября парламентские выборы в Словакии и предстоящие в середине октября выборы в Польше.

Тем не менее, выступая в понедельник на совместном брифинге с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем перед заседанием совета министров Евросоюза в Киеве, Кулеба подчеркнул, что "сейчас слишком рано утверждать, как именно результат выборов будет влиять на позицию Словакии". По его словам, нужно дождаться формирования коалиции. "И после этого, уже глядя на состав этой коалиции, можно будет делать первые выводы", - сказал он, добавив при этом, что в Киеве уважают выбор словацкого народа.

Возглавляемая бывшим премьер-министром Словакии Робертом Фицо партия "Направление - социальная демократия" победила на парламентских выборах, набрав 22,94% голосов. Политическая сила смогла обеспечить себе 42 из 150 мест в парламенте страны, сообщили словацкие СМИ.

Фицо, дважды занимавший пост словацкого премьера, ранее заявил о намерении прекратить военную помощь Украине. Кроме того, он считает, что антироссийские санкции наносят ущерб Евросоюзу. По его мнению, поставки западного оружия Киеву "не изменят ход войны". Он призывал ЕС и США использовать свое влияние для давления на Украину и Россию с целью заключения компромиссного мирного соглашения.