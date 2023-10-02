В Раде попросили СБУ проверить компании, связанные с замглавы офиса Зеленского

Деятельность сотрудников компаний подозревают в коллаборационизме, сообщил парламентарий Ярослав Железняк

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Несколько депутатов Верховной рады попросили Службу безопасности Украины (СБУ) проверить деятельность сотрудников компаний, связанных с замглавы офиса президента Украины Ростиславом Шурмой, на предмет коллаборационизма. Об этом сообщил в своем Telegram-канале парламентарий Ярослав Железняк.

"Десять депутатов из антикоррупционного, энергетического, финансового комитетов Рады обратились в СБУ с просьбой проверить, должны ли солнечные станции работать на неподконтрольной Киеву территории и поставлять туда энергию (еще и деньги за это получили от [украинского] государства)", - написал Железняк.

Он также отметил, что СБУ уже ответила на запрос и "не видит признаков, свидетельствующих об уголовных правонарушениях" коллаборационного характера.

Ранее украинские СМИ, в частности, издание "Экономическая правда", опубликовали расследование, согласно которому несколько энергетических фирм, принадлежащих лицам, близким к Ростиславу Шурме, получали необоснованные госвыплаты. Эти компании владели мощностями для производства электроэнергии из возобновляемых источников. До лета они получали от Киева выплаты по так называемому "зеленому тарифу", на которые имеют право владельцы ветряных и солнечных электростанций. Однако, как установили журналисты, производственные мощности этих компаний находятся на территориях, не подконтрольных киевским властям, они не были подключены к энергетической системе Украины.

По данным журналистского расследования, средства от государства получали, в частности, компании "КД Энерджи 2" и "Восстановительная энергия Запорожья", совладельцем которых является брат Ростислава Шурмы Олег. Совладельцем еще двух компаний, фигурировавших в расследовании, "Грин энерджи Токмак" и "Грандпауэр ЛЛС", является Руслан Божко, бывший подчиненный Ростислава Шурмы, которого считают близким к нему человеком.

Между тем 28 сентября "Экономическая правда" сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило в отношении указанных компаний дело о необоснованных госвыплатах по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). В свою очередь Ростислав Шурма заявил изданию "Украинская правда", что его брат получал плату от государства за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на неподконтрольных территориях, но, по его утверждению, так делали "все остальные компании".