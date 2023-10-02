МИД непризнанного Косова призвал ЕС заморозить статус Сербии как кандидата

Это связано с инцидентом, произошедшим на севере края в ночь на 24 сентября

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и по вопросам диаспор непризнанного Косова Доника Гервала призвала Евросоюз заморозить статус Сербии как страны-кандидата на вступление в сообщество и прекратить денежные выплаты из-за инцидента, произошедшего на севере края в ночь на 24 сентября. С таким утверждением она выступила в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

"ЕС должен срочно осознать, что Сербия <...> как страна со статусом кандидата в ЕС, должна подвергнуться санкциям. Я считаю, что без санкций у [президента Сербии Александара] Вучича нет причин переосмысливать свою стратегию, и я очень уверена, что то, что произошло в воскресенье восемь дней назад, было не единственным, что было запланировано", - заявила Гервала. "Это включает в себя немедленную остановку финансирования, фондов, фондов ЕС, которые получает Вучич <...>, замораживание статуса кандидата, призыв к нему экстрадировать в Косово лиц, ответственных за нападение восемь дней назад, и немедленное прекращение всех дальнейших попыток нападения на Косово и другие страны региона с применением военной силы и насилия", - подчеркнула она.

Гервала утверждает, что "такой концентрации сербских военных за последние годы не было никогда". По ее мнению, если урегулирование ситуации займет много времени, на Балканах может начаться война. "Если с этим мириться, то на Балканах начнется война, а этого необходимо избежать", - сказала Гервала, указав на якобы схожесть ситуации с развитием конфликта на Украине.

Премьер непризнанного Косова Альбин Курти ранее утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Позднее президент Сербии заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов и тяжело ранили двух. Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Петар Петкович заявлял, что полиция непризнанного Косова в ходе своей операции в Косове и Метохии устроила расправу над сдавшимися сербами, расстреляв их в упор. Он отметил, что это была не полицейская операция, а агрессия, в результате которой "сербы хладнокровно, мучительно и жестоко были убиты косовской полицией".

Сербский лидер отдельно отмечал, что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова, а также помогали косовской полиции в операции против местных сербов.