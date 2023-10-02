CNN: на заседание глав МИД стран ЕС в Киеве приехали 23 министра из 27

От четырех стран прибыли чиновники рангом ниже, сообщил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Только 23 министра иностранных дел Евросоюза приехали в Киев на неформальное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, от четырех стран прибыли чиновники рангом ниже. Об этом сообщил телеканал CNN.

От Швеции и Латвии в Киев прибыли государственные секретари МИД. Польшу представляет замминистра, а Венгрию - замгоссекретаря МИД, указывает канал.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель официально подтвердил проведение 2 октября неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Киеве. Боррель отметил, что в украинской столице состоится "первая встреча всех 27 стран за пределами ЕС". Он предупредил, что от нее не стоит ожидать практических результатов.