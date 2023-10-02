В Армении заявили об обстреле машины с продовольствием со стороны ВС Азербайджана

Автомобиль перевозил еду для личного состава армянских вооруженных сил

ЕРЕВАН, 2 октября. /ТАСС/. Минобороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по машине, перевозившей еду для личного состава армянских вооруженных сил.

"2 октября в районе 14:25 (13:25 мск - прим. ТАСС) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по машине, перевозившей еду для личного состава армянских позиций, расположенных на участке Кута", - отмечается в сообщении. Министерство обороны Армении предоставит дополнительную информацию об инциденте.