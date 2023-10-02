Король Испании начал раунд консультаций по кандидатуре будущего премьера

Встречи продлятся до 3 октября

МАДРИД, 2 октября. /ТАСС/. Король Испании Филипп VI начал консультации с представителями прошедших в парламент партий по кандидатуре будущего главы правительства. Встречи продлятся до 3 октября.

По их итогам монарх может выдвинуть кандидата на пост главы правительства.

Ранее Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании окончательно отклонил кандидатуру лидера консервативной Народной партии (НП) Альберто Нуньеса Фейхоо на пост премьер-министра. Теперь у представленных в нижней палате политических сил есть два месяца на то, чтобы попытаться договориться по кандидатуре главы правительства. Если же в установленный срок утвердить премьера так и не получится, король Испании распустит обе палаты парламента и созовет внеочередные выборы.

По итогам выборов второе место заняла Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), лидером которой является исполняющий обязанности главы правительства Педро Санчес. И.о. премьера ранее заявлял о готовности попытаться заручиться поддержкой парламента. По итогам выборов ИСРП получила 121 кресло в Конгрессе. О готовности поддержать соцпартию уже заявили левая коалиция "Сумар" с 31 мандатом, а также другие политические силы. Для возможного утверждения Санчеса на посту премьера для ИСРП также важны голоса прошедших в национальный парламент каталонских партий, поддерживающих независимость региона.

Среди прочего они настаивают на амнистии каталонских политиков, причастных к организации незаконного референдума 2017 года, и обсуждении нового плебисцита о независимости. Санчес ранее неоднократно заявлял, что голосования о выходе Каталонии из состава Испании не будет.