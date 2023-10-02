МИД Казахстана сообщил о ведении учета иностранцев, негативно высказывающихся о стране

По словам официального представителя ведомства Айбека Смадиярова, для таких людей "закрывается граница, и этот человек не сможет въехать" в республику

АСТАНА, 2 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Казахстана ведет учет иностранных граждан, выступающих с негативными заявлениями о стране. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Естественно, мы этот список ведем, но это рабочий список. Мы его разглашать не будем. Просто так все высказывания не остаются [незамеченными]", - сказал Смадияров, отвечая на вопрос о том, ведет ли МИД реестр граждан, негативно отзывающихся о Казахстане.

При этом он не уточнил, сколько человек находятся в таком списке. Как пояснил официальный представитель МИД, для таких людей "закрывается граница, и этот человек не сможет въехать" в Казахстан.