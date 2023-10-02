2 октября, 12:03,
обновлено 2 октября, 12:14
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Кабмин Армении заявил, что поток беженцев из Нагорного Карабаха практически прекратился

В регионе остались только должностные лица и ограниченное число жителей, заявила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян

ЕРЕВАН, 2 октября. /ТАСС/. Поток вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армению почти прекратился, в регионе остались только должностные лица и ограниченное число жителей. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

"100 520 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению. Как видите, число практически не изменилось со вчерашнего дня, это означает, что основной людской поток остановился, там остаются должностные лица и ограниченное количество населения", - отметила она. 

Теги:
АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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