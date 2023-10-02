Депутаты Рады предложили продлить службу в армии военнослужащим старше 65 лет

В настоящее время в Вооруженных силах Украины действуют ограничения пребывания на военной службе по возрасту, после достижения которого полагается выходить в отставку

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Депутаты украинского парламента предложили отменить действующие предельные сроки пребывания на военной службе и разрешить офицерам и рядовым продолжать службу после 65 лет, а генералам - после 70 лет. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде.

"Во время военного положения военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований, имеющие высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признанные военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, по их просьбе могут быть оставлены на военной службе сверх предельного возраста пребывания на военной службе", - говорится в тексте законопроекта, опубликованного на сайте Рады.

В настоящее время в Вооруженных силах Украины действуют ограничения пребывания на военной службе по возрасту, после достижения которого полагается выходить в отставку. Для рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава действует ограничение до 60 лет, для генералов - до 65 лет. Военнослужащие по достижении предельного возраста могут остаться на военной службе по собственному желанию еще на пять лет, если военно-врачебная комиссия подтвердит их пригодность по состоянию здоровья.

Закон предложили два депутата из парламентской группы "Восстановление Украины", в которую входят депутаты, исключенные из пропрезидентской фракции "Слуга народа", и бывшие оппозиционеры.

В конце мая парламент Украины принял закон, снижающий предельный возраст призыва на срочную военную службу с 27 до 25 лет, что позволит увеличить численность мужчин, подлежащих мобилизации. Президент Украины Владимир Зеленский в июле разрешил присваивать офицерские звания военнослужащим без высшего военного образования и повысил до 40 лет предельный возраст принятия офицеров на службу, который ранее составлял 30 лет. В начале сентября в Раду был внесен законопроект об отмене отсрочки от мобилизации украинцам старше 30 лет, получающим второе и более высшее образование в условиях военного положения, что лишит отсрочки около 180 тыс. человек.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях и просто на улицах. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. 23 августа Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с просьбой активизировать мобилизационные мероприятия.