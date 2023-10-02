Парламент Армении 3 октября рассмотрит вопрос о ратификации Римского статута

В МИД России сообщили, что ратификация документа страной будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений

ЕРЕВАН, 2 октября. /ТАСС/. Вопрос о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) включен в повестку заседания парламента Армении, которое пройдет 3 октября. Соответствующее решение размещенօ на сайте парламента.

"Обсуждать принятие Римского статута МУС и принятие декларации об обратном признании юрисдикции МУС в соответствии с пунктом 3 статьи 12 статута", - отмечается в разделе повестки заседаний.

Ранее в Ереване заявляли, что ратификация Римского статута не направлена против России, а преследует цель вести уголовное преследование против азербайджанцев, совершивших военное преступление. Оппозиционные армянские партии также выступили с заявлением и осудили решение властей ратифицировать этот документ, отметив, что власти Армении, ратифицируя Римский статут, сознательно подставляют под удар союзнические отношения с Россией, что чревато тяжелыми последствиями для страны.

В МИД РФ сообщили ТАСС, что ратификация Римского статута Арменией будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений. Как подчеркнули в ведомстве, продвигаемый армянскими представителями тезис о том, что присоединение к МУС якобы никак не скажется на российско-армянских связях не соответствует действительности, а Ереван не учел ответные предложения Москвы по статуту.