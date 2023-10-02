Зурабишвили заявила, что не сможет поехать в Бельгию из-за рассмотрения импичмента в КС

Президент республики отметила, что речь идет о ее визите на фестиваль "Европалия - Грузия", который откроется в Брюсселе 4 октября

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила письмо королю Бельгии Филиппу, в котором сожалеет, что не сможет отправиться в Брюссель из-за запрета правительства и рассмотрения в Конституционном суде вопроса об объявлении ей импичмента. Об этом сообщила администрация президента.

"К сожалению, совершенно независящие от меня причины: с одной стороны, необоснованный отказ правительства на мое предложение об участии, с другой - назначенное как раз на 3 и 4 октября в Конституционном суде рассмотрение представления об импичменте мне - делают абсолютно невозможным для меня исполнять представительскую обязанность на этом важном мероприятии", - говорится в письме.

Как отметила Зурабишвили, речь идет о фестивале "Европалия - Грузия", который откроется в Брюсселе 4 октября. На нем жители Европы смогут ознакомиться с культурой Грузии, будут представлены работы грузинских художников. Зурабишвили в своем письме извинилась перед королем Бельгии, что не сможет участвовать в мероприятии и поблагодарила за проведение "в центре Европы" мероприятия, посвященного грузинской культуре.

В начале сентября Зурабишвили посетила Берлин, Брюссель и Париж, где провела встречи на высоком уровне. Позже стало известно, что правительство Грузии не давало ей согласия на осуществление визитов, из-за чего правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" обвинила ее в нарушении Конституции Грузии и запустила процедуру импичмента. В конце сентября она также без разрешения посетила страны Балтии.

Представление уже направлено в Конституционный суд, который 3 октября проведет первое заседание по этому делу. В случае, если Зурабишвили докажут нарушение главного закона страны, парламент проголосует за ее импичмент. Зурабишвили будет считаться отстраненной от должности, если импичмент поддержат 100 из 150 депутатов. Согласно Конституции Грузии, президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия кабмина.