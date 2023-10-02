Премьер Хорватии заявил, что ЕС должен принять меры для наказания Сербии

Андрей Пленкович считает, что "есть силы, желающие дестабилизировать ситуацию в Косове и в Юго-Восточной Европе"

БЕЛГРАД, 2 октября. /ТАСС/. Евросоюзу следует принять меры в отношении Белграда, который продемонстрировал неприемлемую реакцию на инцидент на севере Косова и Метохии, в результате которого погиб косовский полицейский и трое сербов. Об этом журналистам заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в ходе совместной пресс-конференции с албанским коллегой Эди Рамой.

"Хорватия решительно осуждает убийство представителя косовской полиции вооруженными группами, которые были настолько оснащены, что было ясно, что это была заранее спланированная операция, потому что с такой экипировкой и таким количеством людей ничего случайно не происходит. Что касается реакции, то мы считаем, что это серьезный инцидент - это прежде всего сигнал о том, что есть силы, желающие дестабилизировать ситуацию в Косове и в Юго-Восточной Европе", - отметил Пленкович.

"В любом случае мы считаем, что такой шаг не может остаться без ответа. Мы также считаем, что объявление дня траура по трем де-факто террористам, убившим косовского полицейского, было неприемлемым шагом", - указал хорватский премьер, добавив, что такое решение Белграда "практически подразумевает его отождествление с произошедшим".

"Исходя из этого, я уверен, что в ближайшие дни, после анализа, появятся предложения на этом направлении", - заключил Пленкович.

Албанский премьер в свою очередь подчеркнул, что в Сербии происходит "героизация" сербов, якобы совершивших убийство косовского полицейского, что "является неприемлемым в Европе, где существуют противоположные ценности". Он также указал, что рассчитывает на введение ограничительных мер в отношении Белграда, которые необходимо применить как можно скорее.

Премьер непризнанного Косова Альбин Курти ранее утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб сотрудник полиции. Позднее президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов и что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов на севере края. По его словам, представители KFOR помогали полиции Косова в операции против местных сербов. Вучич добавил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.