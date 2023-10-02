Делегация Сената посетит Китай на следующей неделе

Среди тем визита работа американских технологических компаний в КНР, сообщает агентство Bloomberg

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Двухпартийная делегация Сената на следующей неделе посетит Китай и надеется быть принятой председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на сенатора Майка Крэйпо (республиканец от штата Айдахо), который войдет в состав делегации.

"Наша цель - взаимодействие с [КНР], как это делали несколько [американских] чиновников высокого ранга, по широкому спектру вопросов. Мы действительно считаем, что чем больше взаимодействия, тем больше возможностей и потенциала для урегулирования конфликта", - пояснил Крэйпо.

В состав делегации также войдет лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк). Среди тем визита работа американских технологических компаний в Китае. В частности, Шумер намерен обсудить возможности американской Micron Technology вести бизнес в КНР, сообщили неназванные источники агентства.

По их сведениям, законодатели рассчитывают также встретиться с представителями американского бизнес-сообщества в Шанхае и обсудить "инвестиционный климат" для компаний из США.

Micron - один из крупнейших в мире производителей микропроцессоров. 21 мая власти Китая запретили закупать продукцию компании организациям, имеющим отношение к важным объектам информационной инфраструктуры. В ходе проверки, проведенной китайской стороной, было установлено, что разработки компании "представляют угрозу национальной кибербезопасности". Власти Соединенных Штатов назвали такую меру "безосновательной".