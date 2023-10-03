СМИ: Таиланд отложит планы по покупке новых самолетов для ВВС

Премьер-министр государства Сеттха Тхависин хочет, чтобы выделенные на самолеты средства были потрачены на срочные усилия по оказанию помощи населению, сообщил источник газеты Bangkok Post

БАНГКОК, 3 октября. /ТАСС/. Правительство Таиланда отложит планы по покупке новых самолетов для военно-воздушных сил страны ради выполнения социальных обязательств перед населением. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По данным источников издания, премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин поручил министру обороны Сутхину Кхлангсэнгу провести переговоры с руководством вооруженных сил, чтобы попросить отложить на некоторое время закупки оружия на 2024 финансовый год. "Премьер-министр хочет, чтобы средства были потрачены на срочные усилия по оказанию помощи людям. Бюджеты, которые уже были утверждены, останутся неизменными", - сказал источник газеты.

Королевские ВВС Таиланда планировали закупить три истребителя Gripen у Швеции после отказа США продавать самолеты F-35A Lightning II. Таиланд ранее приобрел 12 истребителей Gripen, один самолет был потерян в результате крушения.

В прошлом году Таиланд выделил 13,8 млрд батов ($370 млн) на замену устаревших военных самолетов, в том числе американского производства.