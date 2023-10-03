СМИ: несколько республиканцев в Конгрессе поддержали отстранение спикера Маккарти

Издание The Hill не исключило увеличения их количества

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Несколько республиканцев в Палате представителей Конгресса заявили, что поддержат ходатайство об отстранении своего однопартийца Кевина Маккарти от должности ее спикера, поданное ранее конгрессменом Мэттом Гетцом (республиканец от штата Флорида).

Как пишет газета The Hill, трое членов Палаты представителей - Энди Биггс и Илай Крейн (оба - республиканцы от штата Аризона), а также Боб Гуд (республиканец от штата Вирджиния) в понедельник заявили о поддержке инициативы Гетца. Склоняется к тому, чтобы поддержать прошение об отстранении Маккарти, республиканец Тим Берчетт (штат Теннесси).

Издание не исключает увеличения их количества, отмечая, что многие из 20 республиканцев, не поддержавших Маккарти при голосовании на выборах спикера нижней палаты Конгресса в январе, пока не озвучили свою позицию относительно ходатайства о его отстранении. Пост спикера Палаты представителей является третьим по значимости в государственной иерархии США. Сам Маккарти ранее в интервью телеканалу CBS выразил уверенность в том, что сохранит должность, а в понедельник иронично прокомментировал ходатайство Гетца в социальной сети X (ранее Twitter).

Газета отмечает, что ранее в Палате представителей Конгресса всего дважды рассматривались прошения об отстранении спикера - республиканца Джо Кэннона в 1910 году и его однопартийца Джона Бейнера в 2015 году. В обоих случаях по итогам голосования спикер не был отстранен от должности, однако Бейнер впоследствии сам покинул пост. Как подчеркивает The Hill, если достаточное число республиканцев поддержат прошение Гетца, судьба Маккарти на посту спикера будет зависеть от того, как проголосуют представители Демократической партии.

В понедельник республиканец Гетц подал ходатайство об отстранении своего однопартийца Маккарти от должности спикера, обвинив его ранее во лжи нижней палате Конгресса и президенту США Джо Байдену по вопросу финансирования правительства. Как пояснило агентство Associated Press, Гетц воспользовался правом "привилегированной резолюции": его прошение является приоритетным для конгрессменов и решение по проведению голосования должно быть принято в течение двух дней.

Ранее обе палаты американского парламента одобрили, а Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, то есть до 17 ноября. Документ не включает в себя помощь Украине. Таким образом, в США предотвращена приостановка работы правительства. Она могла бы привести к невыдаче зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих, а также к прекращению действия множества госпрограмм.