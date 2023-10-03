Глава Минобороны ФРГ подтвердил планы отправки в Литву бригады из 4 тыс. военных

По словам Бориса Писториуса, она может быть сформирована уже к концу 2024 года

ВИЛЬНЮС, 3 октября. /ТАСС/. Германия намерена направить в Литву бригаду из 4 тыс. военнослужащих, которая может быть сформирована уже к концу следующего года. Данные планы подтвердил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью эстонскому гостелерадио ERR.

"Я объявил об этом [планах ФРГ направить в Литву бригаду из 4 тыс. военных] несколько недель назад, перед началом летних каникул", - напомнил министр. По его словам, отправка целой бригады за границу станет беспрецедентным шагом для германского Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). "Мы ожидаем, что бригада будет сформирована к концу 2024 года", - добавил Писториус.

Ранее Берлин неоднократно давал понять, что готов брать на себя ведущую роль при обеспечении безопасности в Прибалтике. Писториус в конце июня заявлял, что Германия после создания необходимой инфраструктуры намерена разместить в Литве на долгосрочную перспективу дополнительные 4 тыс. военных с целью укрепления восточного фланга НАТО. В Вильнюсе рассчитывают, что это получится сделать к 2026 году.