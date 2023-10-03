Экс-премьер Украины считает, что на Западе готовятся прекратить помощь Киеву

Николай Азаров сообщил, что западные СМИ начали обращать внимание на коррупцию в стране

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Западные страны готовят почву для прекращения поставок Киеву любой помощи из-за тотальной коррупции украинских властей. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

Он отмечает, что в последнее время западные СМИ "сделали разворот на 180 градусов" и стали обращать внимание на коррупцию в стране. "Все эти процессы похожи на подготовку общественного мнения к необходимости прекращения поставок какой-либо помощи Украине из-за тотальной коррупции и отсутствия демократических основ в стране", - написал Азаров в своем Telegram-канале.

При этом офис президента страны Владимира Зеленского продолжает считать, что на Западе не замечают проблем на Украине, добавил Азаров.

По оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей Украины преподносятся как "борьба с коррупцией", но это лишь показательные акции, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция практически во всех сферах продолжает процветать. В понедельник газета Politico со ссылкой на правительственный документ, оказавшийся в ее распоряжении, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена серьезно обеспокоена уровнем коррупции на Украине, из-за которой западные страны могут отказаться от предоставления Киеву помощи.

Обе палаты американского парламента ранее одобрили, а Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает пункт о предоставлении помощи Украине. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что Вашингтон уже предупредил Киев о необходимости в предстоящие 45 дней, когда пройдет согласование бюджета США на следующий год, исключить любые коррупционные скандалы на Украине. По его словам, речь об этом шла в ходе недавнего визита украинской делегации во главе с Зеленским в США.