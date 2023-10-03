3 октября, 06:36
Военная операция на Украине

Экс-премьер Украины считает, что на Западе готовятся прекратить помощь Киеву

Николай Азаров сообщил, что западные СМИ начали обращать внимание на коррупцию в стране

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Западные страны готовят почву для прекращения поставок Киеву любой помощи из-за тотальной коррупции украинских властей. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

Читайте также
ЕС обещает Киеву поддержку, но пока не дает денег. События вокруг Украины

Он отмечает, что в последнее время западные СМИ "сделали разворот на 180 градусов" и стали обращать внимание на коррупцию в стране. "Все эти процессы похожи на подготовку общественного мнения к необходимости прекращения поставок какой-либо помощи Украине из-за тотальной коррупции и отсутствия демократических основ в стране", - написал Азаров в своем Telegram-канале.

При этом офис президента страны Владимира Зеленского продолжает считать, что на Западе не замечают проблем на Украине, добавил Азаров.

По оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей Украины преподносятся как "борьба с коррупцией", но это лишь показательные акции, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция практически во всех сферах продолжает процветать. В понедельник газета Politico со ссылкой на правительственный документ, оказавшийся в ее распоряжении, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена серьезно обеспокоена уровнем коррупции на Украине, из-за которой западные страны могут отказаться от предоставления Киеву помощи.

Обе палаты американского парламента ранее одобрили, а Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает пункт о предоставлении помощи Украине. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что Вашингтон уже предупредил Киев о необходимости в предстоящие 45 дней, когда пройдет согласование бюджета США на следующий год, исключить любые коррупционные скандалы на Украине. По его словам, речь об этом шла в ходе недавнего визита украинской делегации во главе с Зеленским в США. 

Теги:
УкраинаСШААзаров, Николай ЯновичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация