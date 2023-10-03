СМИ: Индия усиливает разведывательную деятельность на границе с Китаем

Как сообщила газета Hindustan Times, правительство страны впервые санкционировало создание постов пограничной разведки на линии фактического контроля с КНР

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 октября. /ТАСС/. Правительство Индии впервые санкционировало создание постов пограничной разведки (BIP) на линии фактического контроля (границе, LAC) с КНР для сбора данных о сосредоточении китайской армии, предотвращения вооруженных столкновений и нарушений двусторонней границы. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

"BIP на постоянной основе будут направлять Министерству обороны Индии разведывательную информацию о любой необычной деятельности Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на границе", - поделились источники издания.

Посты будут укомплектованы офицерами военной разведки, оснащены новейшими средствами наблюдения и сбора данных. Они будут действовать совместно с Индо-Тибетской пограничной полицией (ITBP), Национальной организацией технических исследований, Разведывательным бюро, Отделом исследований и анализа индийского оборонного ведомства.

Количество создаваемых постов погранразведки Hindustan Times не уточняет.

В настоящее время на границе с Китаем действуют более 180 застав ITBP, на которые возложены задачи по охране LAC и сбору информации о НОАК. Ранее в этом году индийское правительство приняло решение о строительстве 47 новых погранзастав и 12 центров для размещения пограничников.

В мае 2020 года в горной области Ладакх на китайско-индийской границе произошли столкновения, которые привели к жертвам среди индийских и китайских военнослужащих. Стороны перебросили в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях Индия и Китай начали постепенный отвод войск.

Отсутствие демаркированной границы между Китаем и Индией в Гималаях (две страны разделяет линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В 1959 году Нью-Дели заявил об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул вооруженный конфликт, в результате которого под контроль КНР перешли около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.