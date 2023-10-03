В Казахстане заявили об отражении 163,4 млн кибератак на ресурсы госорганов с начала года

Президент республики Касым-Жомарт Токаев отметил важность механизмов, обеспечивающих стабильное функционирование информационной инфраструктуры

АСТАНА, 3 октября. /ТАСС/. Специалисты по информационной безопасности Казахстана с начала 2023 года отразили 163,4 млн кибератак на ресурсы государственных органов и критически важные объекты. Об этом сообщила пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева, который посетил АО "Государственная техническая служба".

"Главе государства продемонстрировали процесс и результаты работы Национального координационного центра информационной безопасности, Центра управления сетями телекоммуникаций, Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты и Центра исследования вредоносного кода. Доложено, что за девять месяцев текущего года отражено 163,4 млн кибератак на ресурсы государственных органов и критически важные объекты", - говорится в сообщении.

В свою очередь лидер республики отметил важность развития механизмов, обеспечивающих стабильное функционирование информационной инфраструктуры Казахстана и отражение любых угроз безопасности в этой сфере.