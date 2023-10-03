В Германии заявили о подготовке соглашения с шестью странами по возвращению нелегалов

Агентство DPA со ссылкой на МВД ФРГ сообщило, что планируется достижение договоренностей с Грузией, Молдавией, Кенией, Киргизией, Колумбией и Узбекистаном

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Правительство Германии ведет переговоры с шестью государствами, в том числе с Грузией и Молдавией, о миграционном соглашении для возвращения нелегалов на их территорию. Об этом сообщило МВД ФРГ.

"К настоящему моменту мы можем назвать Грузию, Молдавию, Кению, Киргизию, Колумбию и Узбекистан", - привело агентство DPA слова представителя ведомства. Смысл возможных договоренностей заключается в упрощении процесса возвращения в эти страны тех граждан, которые подали в ФРГ заявление на предоставление убежища, но получили отказ.

За первое полугодие 2023 года из Грузии и Молдавии около 10 тыс. искателей убежища прибыли в Германию.

Как заявил ранее газете Corriere della Sera президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, ФРГ практически исчерпала свои возможности по приему беженцев. Глава государства также указал, что в первые шесть месяцев года в Германии было подано 162 тыс. запросов о предоставлении убежища, "треть от всего числа в ЕС". В августе газета Bild сообщила, что количество несанкционированных въездов в Германию за первые семь месяцев 2023 года увеличилось на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигло 43 815. По ее информации, особенно сложная ситуация наблюдается на границе с Польшей, где сотрудники полиции зарегистрировали 14 303 незаконных пересечения границы, что на 143,7% больше, чем в 2022 году. Несанкционированных въездов из Швейцарии было на 201,8% больше.

Сейчас Германия осуществляет усиленный контроль на границах с Польшей и Чехией.