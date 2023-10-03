В Румынии начались учения по отработке действий в случае аварии на АЭС в Чернаводэ

Уездный инспекторат по ЧС сообщил, что цель учений состоит в подготовке структур "к ядерным чрезвычайным ситуациям и интеграции международной помощи"

БУХАРЕСТ, 3 октября. /ТАСС/. Учения "Валахия-2023", в ходе которых отрабатываются действия компетентных структур в случае ядерного инцидента, начались на румынской АЭС в Чернаводэ (уезд Констанца). Об этом сообщил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) уездный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

"Пройдут национальные учения <...> "Валахия-2023", в ходе которых будет симулироваться сценарий серьезной аварии на АЭС в Чернаводэ", - указывается в сообщении.

Учения будут проходить в период с 3 по 5 октября в течение восьми часов каждый день. Они являются составной частью проекта Norway Grants - "Улучшение ядерной безопасности в Румынии - повышение устойчивости по отношению к катастрофам и готовности к реагированию на ядерные и радиологические инциденты", который финансируется Норвежским финансовым механизмом.

Цель учений состоит в подготовке соответствующих структур к ядерным чрезвычайным ситуациям и интеграции международной помощи в национальные меры реагирования, указывается в сообщении.

"Учитывая, что перемещение сил в ходе учений будет осуществляться точно, как в ходе вмешательства, со световыми и звуковыми сигналами, просим население не впадать в панику, так как это не реальная чрезвычайная ситуация", - подчеркивает уездный инспекторат.