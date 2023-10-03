В Чехии заявили о временном восстановлении проверок на границе со Словакией

Премьер-министр Петр Фиала сообщил, что меры вводятся из-за необходимости усилить борьбу с нелегальной миграцией

ПРАГА, 3 октября. /ТАСС/. Чехия со среды, 4 октября, временно восстанавливает выборочные проверки на границе со Словакией из-за необходимости усилить борьбу с нелегальной миграцией. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Х ("икс", ранее Twitter) премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"С полуночи [01:00 мск 4 октября] мы вводим выборочные проверки на границе со Словакией, - написал он. - Введение этой меры мы координируем с Польшей, которая также их принимает".

Фиала подчеркнул, что "число нелегальных беженцев в Евросоюзе вновь начинает расти". Этот факт чешские власти воспринимают со всей серьезностью и координируют свои действия с соседними странами.

Как проинформировало Словацкое телевидение, вскоре Братислава отреагирует на восстановление польскими и чешскими властями погранпроверок на границах со Словакией. "Проблему нелегальной миграции нужно комплексно решать в Евросоюзе. Самостоятельные действия отдельных стран [ЕС] вызывают эффект домино", - сказал премьер-министр Словакии Людовит Одор.

Выборочные проверки чешские полицейские будут проводить по всей протяженности границы республики со Словакией. Прага 29 сентября 2022 года вводила практику контроль на своих рубежах с этой страной. Она длилась четыре месяца, на протяжении которых было задержано 9,6 тыс. нелегальных беженцев. Согласно действующим правилам в зоне Шенгенского соглашения, в которую входят оба государства, национальные правительства могут вводить контроль на внутренних границах безбарьерного пространства сроком до шести месяцев