3 октября, 13:06

Австрия ввела контроль на границе со Словакией на 10 дней

По словам глава австрийского МВД Герхарда Карнера, речь идет о борьбе с потоками нелегальных мигрантов и с незаконной перевозкой людей

ВЕНА, 3 октября. /ТАСС/. Австрия вводит 10-дневный контроль на границе со Словакией с возможностью дальнейшего продления. Об этом сообщает телеканал ORF со ссылкой на главу австрийского МВД Герхарда Карнера.

Мера вступит в силу в полночь. По словам министра, речь идет о борьбе с потоками нелегальных мигрантов и с незаконной перевозкой людей.

Ранее Польша сообщила о возобновлении временного контроля на границе со Словакией. Позже Чехия заявила о намерении временно восстановить выборочные проверки на границе со Словакией. Страны также обосновали свое решение борьбой с нелегальной миграцией. 

Теги:
АвстрияСловакия
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