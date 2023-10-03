Командующий армией Литвы не подаст в отставку из-за скандала с арендой квартиры

Вальдемарас Рупшис отметил, что "все сделано по закону, никаких нарушений"

ВИЛЬНЮС, 3 октября. /ТАСС/. Командующий армией Литвы генерал Вальдемарас Рупшис, получавший компенсацию (€445 в месяц) за аренду квартиры у своего сына, заявил, что не видит причин для того, чтобы подавать в отставку.

"Никакого нарушения с наймом квартиры у сына я не допустил, все законно. Я тратил меньше установленного максимума в €530. А рыночная стоимость аренды такой квартиры составляет €700", - сказал он журналистам.

Рупшис также добавил, что не намерен подавать в отставку. "Все сделано по закону, никаких нарушений. Причины для отставки я не вижу", - сказал генерал.

Тем не менее командующий заявил, что расторгает арендный договор. Квартиру у сына Рупшис, у которого в столице нет собственного жилья, арендовал с 2021 года.

Парламентская оппозиция ранее потребовала отставки генерала и призвала президента страны Гитанаса Науседу вмешаться в ситуацию. Пресс-служба главы государства распространила комментарий Науседу, в котором тот заявил, что "командующий признает, что допустил ошибку, он должен ее исправить и вернуться к важнейшим вопросам обороны".