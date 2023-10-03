Глава МИД Литвы считает необходимым развернуть над Украиной ядерный зонтик НАТО

Габриэлюс Лансбергис отметил необходимость проводить расширение альянса

ВИЛЬНЮС, 3 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Лансбергис считает необходимым раскрыть над Украиной и так называемой серой зоной у границ Североатлантического альянса ядерный зонтик НАТО. Об этом он заявил в Варшаве на международном форуме, посвященном вопросам безопасности.

"Понимание Трансатлантического региона должно быть расширено и защищено ядерным зонтиком НАТО, в том числе это касается Украины", - сказал он.

Так же интенсивно, по мнению Ландсбергиса, необходимо проводить расширение альянса. "Страны "серой зоны" активно стремятся к продвижению в сторону Запада, к членству в НАТО, чтобы быть защищенными пятой статьей о коллективной безопасности, но пока они все еще не там", - заявил глава МИД. Альянс, по его словам, должен прежде всего обеспечить защиту тех, кто находится на границе пространства ответственности НАТО. "Как моя страна, как Польша", - сказал Ландсбергис.