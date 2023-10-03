AFP: глава МИД Франции обсудила с президентом США отношения Армении и Азербайджана

По данным агентства, также главной темой дискуссии стала координация дальнейшей помощи Украине

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила с президентом США Джо Байденом отношения между Арменией и Азербайджаном, а также продолжение поддержки Украины. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на дипломатический источник.

По его информации, глава французской дипломатии приняла участие в телефонной конференции между Байденом и лидерами стран, поддерживающих Украину, по просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона. Главными темами дискуссий стали Украина и координация дальнейшей помощи Киеву.

Однако французский министр, которая находится с визитом в Ереване, попросила американского лидера также обратить внимание на "необходимость укрепления Армении". Она утверждала, что армянские власти находятся "под давлением России", а территориальная целостность Армении "оспаривается или находится под угрозой". Колонна "призвала учитывать то, что происходит на Кавказе", наряду с тем, что происходит на Украине, сказал агентству источник.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден обсудил по телефону с американскими союзниками и партнерами оказание помощи Украине. Как указывал ранее портал Axios, Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен должны были сообщить союзникам и партнерам, что работают над соглашением с Конгрессом о продолжении финансирования военной помощи Украине. Также американская администрация надеется "снять опасения", что политическое противостояние внутри США может помочь России в ходе конфликта.