WSJ: Украине без помощи США грозит нехватка средств для зарплат госслужащим

Киев получит $1,15 млрд на октябрь, если докажет, что использовал предыдущий платеж надлежащим образом, однако продолжится ли затем финансирование, неизвестно, передает издание

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Правительство Украины может столкнуться с нехваткой денег, необходимых для выплаты зарплат государственным служащим, если Конгресс США не одобрит "очередное вливание средств". Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и американских чиновников.

По их сведениям, Министерство финансов Украины предполагало, что напряженная ситуация вокруг одобрения бюджета в США может обернуться задержками выплат для Киева. Украинский Минфин располагает необходимыми средствами на октябрь, но затем может столкнуться с необходимостью сокращения выплат госслужащим или попытаться взять кредит, добавил один из собеседников издания.

Кроме того, как отмечает газета, прекращение помощи со стороны Соединенных Штатов может спровоцировать рост недовольства на Украине, а ее президент Владимир Зеленский, вероятно, подвергнется жесткой критике со стороны оппозиции внутри страны.

Как пояснил The Wall Street Journal американский чиновник, Агентство по международному развитию США обработает октябрьский перевод средств на сумму $1,15 млрд по программе Всемирного банка, если Украина предоставит доказательства того, что использовала предыдущий платеж надлежащим образом. Судьба дальнейших выплат пока неясна. Тем временем зарплаты 150 тыс. государственных служащих и более чем 500 тыс. сотрудников учебных заведений Украины, а также некоторые государственные расходы, начиная со сферы здравоохранения и заканчивая жилищными субсидиями, фактически зависят от выплат США и других стран, предоставляющих Киеву финансовую помощь, пишет газета.

Конгресс США принял, а президент Джо Байден подписал на выходных законопроект, позволяющий продолжать ассигнования на деятельность федерального правительства страны в условиях отсутствия согласованного госбюджета на 2024 финансовый год. Однако по инициативе оппозиционной Республиканской партии США из этого документа были исключены положения о выделении Украине новой крупной финансовой помощи. Исполнительная ветвь власти запрашивала у законодательной в качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на содействие Украине и нескольким другим странам в сферах экономики и безопасности. Эти или какие-либо схожие пункты не вошли в одобренный Конгрессом документ, который был подписан Байденом 30 сентября.

Президент США заявил 1 октября, что Вашингтон продолжит выделять помощь Киеву, и призвал республиканцев в Конгрессе поддержать инициативы такого рода.