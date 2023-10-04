Fox: конгрессмен Скэлис претендует на место спикера после ухода Маккарти

Как сообщил телеканал, Стив Скэлис уже ведет работу над тем, чтобы заручиться поддержкой других законодателей накануне голосования на следующей неделе по избранию нового спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Один из лидеров республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стив Скэлис стремится занять место спикера нижней палаты американского законодательного органа вместо смещенного с этой должности ранее во вторник Кевина Маккарти, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По его сведениям, Скэлис уже ведет работу над тем, чтобы заручиться поддержкой других законодателей накануне голосования на следующей неделе по избранию нового спикера Палаты представителей Конгресса США.

Ранее большинство в нижней палате американского законодательного органа проголосовало за смещение Маккарти с поста. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. Исполнять обязанности спикера, пока конгрессмены не изберут нового, будет Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина).

Инициатором процедуры голосования и автором резолюции стал однопартиец Маккарти - конгрессмен Мэтт Гетц (от штата Флорида), представляющий правые круги Республиканской партии США. Причиной стали резкие идеологические противоречия между ним и Маккарти. Гетц и другие республиканцы из нижней палаты Конгресса, придерживающиеся правых и крайне правых взглядов, не простили Маккарти в первую очередь решения пойти на определенный компромисс с демократами для предотвращения прекращения финансирования деятельности федерального правительства в условиях отсутствия утвержденного государственного бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся в США 1 октября.