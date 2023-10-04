Президент Монголии пригласил главу Туркмении посетить страну

Ухнаагийн Хурэлсух выразил уверенность, что под руководством Сердара Бердымухамедова Туркмения продолжит процветать

АШХАБАД, 4 октября. /ТАСС/. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух пригласил посетить свою страну президента Туркмении Сердара Бердымухамедова.

"Буду рад принять вас, господин президент, в нашей прекрасной стране, чтобы определить перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества, нацеленного на обогащение дружественных отношений между Монголией и Туркменистаном новым содержанием, - написал Ухнаагийн Хурэлсух в поздравлении по случаю Дня независимости Туркмении. - Примите мое приглашение посетить Монголию в удобное для вас время для продвижения и развития двухсторонних отношений между двумя странами, чтобы открыть новую историческую страницу совместного сотрудничества". Текст поздравления президента Монголии приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Он выразил уверенность, что под руководством Бердымухамедова Туркмения продолжит процветать, внося весомый вклад в прогресс Центральноазиатского региона.

27 сентября Туркмения отметила 32-ю годовщину независимости. В тот день в республике был объявлен выходной, по всей стране прошли праздничные мероприятия, которые завершились фейерверком в Ашхабаде. Туркмения стала независимым государством в 1991 году, когда Верховный Совет Туркменской ССР по итогам всенародного референдума принял конституционный закон "О независимости и основах государственного устройства Туркменистана".