Комиссия по ЧП правительства Молдавии внесла поправки в избирательный кодекс

Запрет распространяется на политиков, поддерживающих связи с запрещенной партией "Шор", а также оказавшихся под санкциями других стран или ранее снимавшихся с выборов

КИШИНЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Комиссия по чрезвычайному положению правительства Молдавии внесла поправки в избирательный кодекс, чтобы не допустить к всеобщим выборам в местные органы власти 5 ноября сторонников оппозиционера Илана Шора. Соответствующее постановление опубликовала пресс-служба кабинета министров.

"В условиях гибридной войны, в целях защиты демократических процессов в ходе избирательной кампании и исключения угроз государственной безопасности и демократии, исходящих от представителей политической партии, которая ранее была признана незаконной, запрещается участие в выборах следующим лицам", - говорится в документе. Запрет распространяется на политиков, поддерживающих связи с запрещенной партией "Шор", а также оказавшихся под санкциями других стран или ранее снимавшихся с выборов.