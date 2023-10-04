Президент Чехии призвал Европу уменьшить зависимость от США в сфере обороны

Петр Павел также призвал европейские страны - члены НАТО выйти за рамки расходов на оборону в размере 2%

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Европа должна уменьшить зависимость от США в сфере безопасности и укреплять свою оборону. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, выступая на открытии нового учебного года в College of Europe в городе Брюгге.

"Доминирующая роль НАТО как поставщика безопасности больше не должна означать, что Европа пренебрегает своими оборонными обязательствами. Уменьшение зависимости от США и развитие европейских стратегических механизмов следует рассматривать как вклад в наше трансатлантическое партнерство", - приводит слова президента газета Politico.

Кроме того, лидер Чехии в ходе выступления призвал европейские страны - члены НАТО выйти за рамки расходов на оборону в размере 2%. Как отмечает издание, лишь треть стран альянса, включая восточных союзников, способна тратить на оборону 2%. Этот целевой показатель был установлен по итогам саммита в Уэльсе в 2014 году.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 9 апреля в интервью газете Les Echos по итогам визита в КНР заявил, что Европе стоит уменьшить зависимость от США и избежать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. Французский лидер сказал, что Европе необходимо прежде всего преследовать собственные интересы, а не "приспосабливаться к повестке в других частях света". Он признал, что Европа в последние годы стала больше зависеть от США, однако выразил мнение, что в ЕС была "выиграна идеологическая битва" за наращивание стратегической автономии континента. В этой связи он также заявил, что Европе следует усиливать такую автономию и не зависеть от экстерриториальности доллара.