Киев обвинил в госизмене моряка, не вернувшего Украине ее единственную подлодку

Субмарина советского производства была изначально спущена на воду в 1970 году, а после раздела Черноморского флота в 1997 году вошла в состав Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Управление Службы безопасности Украины в Житомирской области заочно предъявило обвинение в госизмене моряку с единственной украинской подлодки "Запорожье", который в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией отказался передислоцировать ее на Украину.

Как отмечает ведомство в своем Telegram-канале, моряк с 2011 года "проходил военную службу в должности инженера радиотехнической боевой части большой подводной лодки „Запорожье" центра морских операций Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", а в 2014 году "отказался выполнить приказ о передислокации подлодки „Запорожье" на подконтрольную Украине территорию". Имя моряка не указано.

"Приказом Министерства обороны Украины за нарушение военной присяги он лишен офицерского звания и уволен с военной службы. <…> За измену родине ему грозит до 15 лет тюрьмы", — говорится в сообщении.

Субмарина советского производства была изначально спущена на воду в 1970 году, а после раздела Черноморского флота в 1997 году вошла в состав Вооруженных сил Украины. Уже в те времена техническое состояние подлодки было неудовлетворительным, однако после ряда ремонтов ее вновь спустили на воду в 2012 году. После воссоединения полуострова с Россией она осталась в Крыму, но на вооружение в ВС РФ принята не была, так как устарела и находилась в непригодном для службы состоянии. С тех пор высказывались предложения об ее утилизации или размещении в одном из музеев, но к настоящему моменту судьба подлодки не определена.