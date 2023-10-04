КС Грузии возобновил двухдневное заседание по вопросу импичмента президента

Импичмент состоится, если его поддержат 100 из 150 депутатов

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Конституционный суд Грузии возобновил заседание по вопросу импичмента президента Саломе Зурабишвили. Трансляцию заседания ведут в прямом эфире местные телеканалы.

Первое заседание инстанции состоялось накануне. Оно длилось шесть часов. Представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" высказали свои аргументы в пользу того, что Зурабишвили нарушила конституцию, совершив зарубежные визиты без согласия правительства. Глава партии Ираклий Кобахидзе указывает на статью основного закона, по которой президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия кабмина. При этом адвокаты со стороны Зурабишвили апеллировали к другой статье конституции, согласно которой президент представляет страну в международных отношениях.

Как и во время рассмотрения вопроса во вторник, сама Зурабишвили не присутствует в зале суда. По итогам заседания в среду Конституционный суд может не огласить решение, а подготовить его в установленный месячный срок с момента получения запроса, который истекает в середине октября. Если инстанция удовлетворит представление об импичменте президента, у парламента Грузии будет две недели на то, чтобы проголосовать по вопросу отстранения Зурабишвили. Импичмент состоится, если его поддержат 100 из 150 депутатов.

В начале сентября Зурабишвили посетила Берлин, Брюссель и Париж, где провела встречи на высоком уровне. Позже стало известно, что правительство Грузии не давало ей согласия на осуществление визитов, из-за чего правящая партия обвинила ее в нарушении конституции и запустила процедуру импичмента.