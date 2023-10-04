El Pais: Брюссель изучает возможность постепенной интеграции Украины в ЕС

Как сообщило издание, изучаются способы расширения, которые могут предполагать для кандидатов на вступление в сообщество сначала участие в едином рынке и различных органах

МАДРИД, 4 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) рассматривает формулы возможной постепенной интеграции Украины в Евросоюз. Об этом сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на европейские источники.

По ее версии, Брюссель изучает способы расширения, которые могут предполагать для Украины и других кандидатов на вступление в сообщество сначала участие в едином рынке, различных органах и постепенное увеличение уровня интеграции. Инициатива пользуется поддержкой Франции и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, однако неохотно встречена среди некоторых государств - членов ЕС.

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил изданию: "Мы не должны заблуждаться, в конце концов, то, о чем просят страны - кандидаты, - это полное вступление в Евросоюз". Сторонники постепенной интеграции, в свою очередь, считают, что это более реалистичный вариант.

Украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. Прогресс в реформе Конституционного суда Украины был оценен на четверку по пятибалльной шкале. В части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, олигархизацией и по статусу меньшинств Киев получил тройку.