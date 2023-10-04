Le Monde: Запад начал уставать от Украины, слова Зеленского имеют для него все меньший вес

Как пишет обозреватель издания, аргументы Запада в поддержку Киева не нашли отклика у стран глобального Юга

ПАРИЖ, 4 октября. /ТАСС/. Западная поддержка Киева рушится после 19 месяцев конфликта, высказывания президента Украины Владимира Зеленского раздражают некоторых партнеров. Об этом написала в своей статье обозреватель газеты Le Monde Сильви Кауфманн.

По ее словам, усталость Запада от Украины объясняется несколькими причинами военного и дипломатического характера. Прежде всего речь идет о буксующем контрнаступлении. Обозреватель отмечает, что "украинские военные устали, им не хватает оружия, в частности боеприпасов и артиллерии, которые Запад с трудом поставляет им, опустошив свои запасы". "Предстоящая зима обещает быть трудной. В политическом плане "магия Зеленского" начинает ослабевать. Слова украинского президента имеют все меньший вес и даже раздражают некоторых партнеров, которые в свою очередь тоже устали от критики за недостаточную активность", - считает Кауфманн.

К этому добавляются дипломатические неудачи, наблюдаемые с сентября. Аргументы Запада в поддержку Киева не нашли отклика у стран глобального Юга. В Соединенных Штатах Украина стала предметом политического торга между республиканцами и демократами. Что касается Европы, то Польша отошла в сторону на фоне предвыборной кампании, тогда как в Словакии на выборах одержал победу, как утверждает журналистка, пророссийский кандидат.

Хотя Кауфманн называет "красивым ходом" решение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и министров иностранных дел ЕС собраться на заседание в Киеве 2 октября, она отмечает недостаток этой встречи, который выразился в отсутствии руководителей внешнеполитических ведомств Венгрии и Польши. "При этом поляк, который сослался на плохое самочувствие, был в достаточно хорошей форме, чтобы участвовать в съезде своей партии в Катовице", - указывает автор статьи. В то же время, подчеркивает она, присутствие заместителей этих двух чиновников в Киеве говорит о том, что в Варшаве и Будапеште "хоть и смело, но не безрассудно оценивают риски политики пустых кресел в среде Евросоюза".

Украина и ЕС

Несмотря на все эти сложности, тема расширения ЕС за счет Украины не уходит с повестки дня. Как считает обозреватель, "этот вопрос стал неизбежным, какими бы ни были политические события в США", хотя положительной динамики в этом вопросе достичь крайне сложно. "Если кто-то в Вашингтоне может себе позволить принести в жертву Украину, то у европейцев нет такой роскоши", - отметила Кауфманн, повторив утверждения о том, что поражение Киева поставило бы Европу под угрозу.

По этой причине, продолжает она, представители европейских оборонных компаний посетили украинскую столицу, где рассматривали вопрос строительства заводов по производству оружия на территории Украины, а лидеры стран ЕС 6 октября на неформальном саммите в испанской Гранаде будут обсуждать тему расширения сообщества.

В то же время в вопросе возможного присоединения Украины к ЕС образовалась дилемма. Цитируя выводы исследования Луки ван Мидделаара и Ханса Криббе из Брюссельского института геополитики, Кауфманн пишет, что интеграция Украины в ЕС, которая "по соображениям безопасности континента сопровождается присоединением Молдавии и стран Западных Балкан, представляется одновременно необходимой и невозможной".

"Хотя отказ от приема Украины в Евросоюз для многих европейцев был бы неприемлем, реформы и жертвы, которых это вступление потребовало бы от ЕС, могут показаться столь же недопустимыми. Мы можем попытаться выиграть время, сосредоточившись на реформах с обеих сторон, которые позволят расширить ЕС, или же мы можем искать альтернативные трактовки того, что означает членство", - приводит обозреватель выдержку из исследования. По ее мнению, расширение сообщества "без его паралича и взрыва потребует большой изобретательности".