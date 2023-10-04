В Баку обвинили Ереван в препятствовании процессу реинтеграции армян Карабаха

Государственная служба спецсвязи и информационной безопасности Азербайджана отметила, что домен специального портала для пользования армянами заблокирован на территории Армении

БАКУ, 4 октября. /ТАСС/. Государственная служба спецсвязи и информационной безопасности Азербайджана обвинила Армению в препятствовании реинтеграции армян Карабаха блокированием доступа к соответствующему порталу.

"В целях обеспечения реинтеграции армян Карабахского региона Азербайджана Государственная миграционная служба запустила портал reintegration.gov.az, были созданы условия для пользования портала как армянами, проживающими в Карабахском регионе, так и теми, кто уехал в Армению. <...> В результате мониторинга, проведенного Госслужбой, выяснилось, что домен reintegration.gov.az заблокирован интернет-провайдерами Армении", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для обеспечения доступа людей с территории Армении к порталу реальный IP-адрес домена был скрыт специалистами Госслужбы, что позволило обойти блокировку, и доступ людей к сайту reintegration.gov.az с территории Армении был восстановлен.

В информации также подчеркнули, что в последние дни наблюдается активизация кибератак на сайты госучреждений, в том числе на портал реинтеграции армянского населения с момента его запуска.

"В результате принятых превентивных мер обеспечивается надежная защита и бесперебойная работа всех информационных ресурсов, подключенных к сети AzStateNet", - говорится в сообщении.

Портал для реинтеграции армянских жителей Карабаха был запущен 28 сентября.