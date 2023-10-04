В Баку назвали неприемлемым стремление Франции вооружать Армению

Как заявили в МИД Азербайджана, это несет риски безопасности в регионе

БАКУ, 4 октября. /ТАСС/. МИД Азербайджана назвал неприемлемыми попытки Франции вооружать Армению, так как это несет риски безопасности в регионе.

"Стремление Франции всячески вооружать Армению, вновь втянуть ее в агрессию и военную авантюру неприемлемо. Франция должна уяснить, что эти усилия, так же как и исторически предпринимаемые попытки вмешаться в наш регион, потерпят неудачу", - говорится в распространенном комментарии внешнеполитического ведомства в ответ на заявления французского министра иностранных дел Катрин Колонна, прозвучавшие на пресс-конференции в Ереване.

В Баку решительно осудили слова Колонна "о насильственном выселении армян из Карабаха", подчеркнув, что они преследуют цель ввести в заблуждение международную общественность. В комментарии также отмечается, что заявления Парижа о неизменной поддержке Армении "в очередной раз доказывают абсолютную беспочвенность озвучиваемых Францией на протяжении 30 лет утверждений, что она является нейтральным и независимым посредником".

Во вторник на пресс-конференции в Ереване Колонна заявила о готовности Франции подписать с Арменией соглашение о военной помощи.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.