Внук де Голля считает, что ставка Запада на эскалацию на Украине лишь ослабит Европу

Нужны "торжество дипломатии" и мир с Россией, считает Пьер де Голль

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Ставка стран Запада на дальнейшую эскалацию ситуации на Украине приведет лишь к гибели людей, удару по экономике и в конечном итоге - к ослаблению самой Европы, нужны "торжество дипломатии" и мир с Россией. Такое мнение выразил внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль на XX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Пьер Де Голль отметил, что его отец еще в ноябре 2022 года указывал, что "европейцам нельзя отделяться от России", несмотря на существующий конфликт на Украине, который был "спонсирован США". "Нынешний конфликт на Украине - идеологический, именно поэтому он находит отклик во всех странах, которые движимы идеями многополярности, - продолжил он. - Ситуацию можно решить дипломатическим путем. И дальнейшая эскалация, на которую делает ставку Запад, приведет лишь к гибели людей, удару по экономике и в конечном итоге - к ослаблению мира Европы".

Внук де Голля в этой связи выразил надежду на "здравый смысл" стран Запада и то "огромное культурно-историческое наследие" между Россией и Европой, которое преодолеет нынешний разлад. "Я думаю, что дипломатия восторжествует. Верю в дружбу, - отметил он. - Я хочу призвать к миру и дружбе с Россией".