Бывшие европейские политики заявили об угрозе паралича ЕС при его расширении

Как говорится в их совместном манифесте, странам Евросоюза необходимо согласовать внутреннюю и внешнюю повестку, чтобы усилить свою геополитическую позицию в современном мире

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Текущие политические и экономические проблемы Евросоюза приведут к параличу сообщества в случае его расширения до 35 стран. Такое мнение высказали бывшие высокопоставленные европейские политики в совместном манифесте.

"Экономическая и социальная слабость, институциональная несостоятельность и политические разногласия будут нарастать и приведут к параличу ЕС в преддверии расширения до 35 стран и более", - указано в документе. Как отмечают политики, конфликт между Севером и Югом и противостояние Востока и Запада исчерпывают политические возможности ЕС, а "недавние политические изменения" в некоторых странах ЕС усугубляют эти трения.

Авторы манифеста считают, что странам Евросоюза необходимо согласовать внутреннюю и внешнюю повестку, чтобы усилить свою геополитическую позицию в современном мире. "Европейские лидеры должны признать, что текущая социально-экономическая, институциональная и в конечном счете политическая модель ЕС неустойчива в мире, который пережил пандемию [COVID-19] и характеризуется горячими и холодными войнами", - говорится в документе. По словам политиков, ЕС не сможет играть важную роль в формировании нового миропорядка, если устройство сообщества "не довести до ума".

По мнению политиков, Евросоюзу нужно добиться "стратегической автономии" в области обороны и безопасности. Составители манифеста подчеркнули, что "соблюдение национального суверенитета неэффективно до тех пор, пока он не соотносится с понятием европейского суверенитета", и "что предоставление общеевропейских благ необходимо для обеспечения национальной экономической, социальной и политической безопасности".

Документ подписали 32 политика, в том числе бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, экс-глава Европейского совета Херман Ван Ромпёй, а также бывшие премьер-министры Италии Романо Проди и Марио Монти.

Сейчас ЕС насчитывает 27 стран. Официальный статус кандидатов на вступление в сообщество имеют восемь государств - Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Грузия также надеется получить статус кандидата на вступление, однако пока нет ясности, когда это произойдет.