Швейцария разморозила счета обвиняемого в мошенничестве экс-замглавы Минсельхоза Бажанова

Чиновника обвиняют в хищении 1,1 млрд рублей у ОАО "Росагролизинг"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Швейцарии сняли арест с банковских счетов бывшего заместителя министра сельского хозяйства Алексея Бажанова, обвиняемого в хищении 1,1 млрд рублей у ОАО "Росагролизинг". Об этом ТАСС сообщил адвокат Леонид Розенталь, представляющий интересы экс-чиновника.

"Коллегия Федерального уголовного суда Швейцарии вынесла решение, которым удовлетворила жалобу Бажанова и отказала прокуратуре России в оказании правовой помощи по уголовному делу против заявителя", - сказал он. Кроме того, этим решением судьи разблокировали швейцарский банковский счет экс-чиновника.

"Основаниями для принятия такого судебного решения стало вынесение прокуратурой Швейцарии постановления о прекращении дела, в рамках которого местными компетентными органами не установлено каких-либо нарушений со стороны Бажанова", - отметил адвокат.

Ранее Интерпол исключил Бажанова из списка лиц, находящихся в розыске. В 2014 году он был заочно арестован Тверским судом Москвы по обвинению в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере. Он является фигурантом уголовного дела о хищении госсредств в размере 1,1 млрд рублей у ОАО "Росагролизинг". Всего в отношении экс-чиновника расследуется три уголовных дела, объединенных в единое производство. Швейцария арестовала счета экс-чиновника в 2014 году.

В 2012 году началось расследование дела о хищениях денег, выделенных из бюджета Росагролизинга для нужд агропромышленного комплекса. Росагролизинг - это государственная агропромышленная лизинговая компания в форме ОАО с государственным уставным капиталом. Основная деятельность - закупка оборудования и техники по представлению Минсельхоза. По данным следствия, в период с 2007 по 2009 год Росагролизинг заключил ряд договоров финансовой аренды (лизинга) с коммерческими организациями, учредителем которых являлся бывший руководитель территориального подразделения общества в Центральном федеральном округе и начальник управления сельского хозяйства администрации Липецкой области Олег Донских.