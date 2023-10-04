Украина представила программу достижения совместимости с НАТО

Документ предусматривает проведение политических реформ в рамках исполнения решений, принятых на саммите альянса в Вильнюсе

МОСКВА, 4 октября /ТАСС/. Киев в ходе заседания Совета Украина - НАТО представил программу по достижению совместимости с альянсом, которая предусматривает проведение политических реформ в рамках исполнения решений, принятых на саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Украина созвала заседание Совета Украина - НАТО на уровне послов, чтобы обсудить первые решения по результатам вильнюсского саммита. Сегодня Украина представила союзникам программу достижения совместимости с НАТО, которая предусматривает политический блок реформ. Соответственно, союзники обещали нам обеспечить, что мы до конца года сможем приступить к выполнению всех заданий. Мы сегодня утвердили разветвленную структуру органов Совета Украина - НАТО на всех уровнях - от министерского до посольского уровня", - сказала она в эфире украинского телеканала "Рада".

По итогам саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11-12 июля, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали три шага навстречу Украине: было решено не требовать от нее выполнения Плана действий для членства в альянсе, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву, а также одобрено создание Совета Украина - НАТО. В заявлении говорилось, что приглашение войти в блок будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, когда все условия будут выполнены. Их выполнение Киевом будут оценивать члены организации.