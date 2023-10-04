4 октября, 15:27

Алиев и Зеленский обменялись мнениями о ситуации в сфере безопасности

Как сообщили в Баку, лидеры Азербайджана и Украины вновь выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности государств

БАКУ, 4 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию в сфере безопасности и будущие форматы сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

"4 октября президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Зеленский поблагодарил за существенную гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном Украине, особенно за поддержку ее энергетического сектора в зимних условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны вновь выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности государств. "Состоялся обмен мнениями о региональной безопасности, существующих угрозах, будущих форматах сотрудничества", - указали в пресс-службе Алиева. 

Теги:
АзербайджанУкраинаАлиев, Ильхам Гейдар оглыЗеленский, Владимир Александрович
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