Алиев и Зеленский обменялись мнениями о ситуации в сфере безопасности

Как сообщили в Баку, лидеры Азербайджана и Украины вновь выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности государств

БАКУ, 4 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию в сфере безопасности и будущие форматы сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

"4 октября президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Зеленский поблагодарил за существенную гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном Украине, особенно за поддержку ее энергетического сектора в зимних условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны вновь выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности государств. "Состоялся обмен мнениями о региональной безопасности, существующих угрозах, будущих форматах сотрудничества", - указали в пресс-службе Алиева.