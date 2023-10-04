На Украине заявили о планах производить системы ПВО вместе с США

По утверждению министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, первые результаты этого производства появятся уже к концу 2023 года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Украины намерены совместно с США наладить производство систем противовоздушной обороны. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

"Во время нашего визита в США мы получили не только очередное заверение о продолжении финансовой и военной поддержки, но о и готовности работать над совместным производством систем ПВО. Мы уже начали над этим работу", - сказал он в интервью изданию "Новое время". По утверждению министра, первые результаты этого производства появятся уже к концу 2023 года, однако не стал уточнять детали.

Министр пообещал, что в ближайшие годы Украина начнет реализовывать "другие сложные системные вещи" в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). По данным издания, речь может идти о выпуске снарядов, при этом производственные мощности размесят в третьей стране. Кроме того, украинские власти реализуют проект по совместному с западными партнерами производству запчастей для военных вертолетов.

В конце сентября глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что западные специалисты, приезд которых ожидается в страну, помогут наладить производство средств ПВО и составят план развития украинского ВПК.

Заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант в конце сентября заявлял, что Соединенные Штаты намерены наладить совместное производство некоторых видов военной техники на территории Украины.