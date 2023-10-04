Байден признал, что обеспокоен возможным отказом Конгресса финансировать Киев

Президент США сообщил, что намерен вскоре выступить с речью, в которой призовет Конгресс и зарубежных союзников Вашингтона к продолжению оказания финансовой помощи Украине

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден встревожен потенциальным отказом Конгресса США от дальнейшего предоставления крупной финансовой помощи Украине. Глава администрации США подтвердил это, беседуя с журналистами в Белом доме.

"Меня это действительно беспокоит", - заявил Байден, отвечая на вопрос, не опасается ли он того, что законодательная ветвь власти США не поддержит дальнейшее значительное бюджетное финансирование Киева. "Но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената [Конгресса] от обеих [системообразующих] партий [США] говорили: они поддерживают финансирование Украины", - отметил американский президент.

Он также сообщил, что намерен вскоре выступить с речью, в которой призовет Конгресс и зарубежных союзников Вашингтона к продолжению оказания финансовой помощи Украине. "Я вскоре анонсирую крупную речь по этому вопросу, почему США и нашим союзникам критически важно выполнить свои обязательства", - подчеркнул Байден.