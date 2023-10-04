В Канаде извинились за представление экс-члена дивизии СС "Галичина" к высшей награде

По данным телеканалf CTV, Питер Саварин был экс-ректором Университета Альберты и членом Всемирного конгресса свободных украинцев. Его номинировали "за продвижение мультикультурализма", но награду не вручили, так как он умер в 2017 году

ОТТАВА, 4 октября. /ТАСС/. Офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон принес извинения в связи с тем, что в 1987 году бывший служащий дивизии СС "Галиция" ("Галичина") Питер Саварин был представлен к высшей гражданской награде страны - ордену Канады. Об этом сообщил телеканал CTV.

По его данным, Саварин был экс-ректором Университета Альберты и членом Всемирного конгресса свободных украинцев (World Congress of Free Ukrainians). Его номинировали "за продвижение мультикультурализма", но награду не вручили, так как он умер в 2017 году. Телеканал также отмечает, что, согласно информации ряда еврейских организаций, Саварин служил в дивизии СС "Галичина".

Орден Канады был учрежден в 1967 году. Им могут награждаться как граждане Канады, так и иностранцы.

Агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего Ярослава Хунку (Гуньку), служившего в дивизии СС "Галиция" ("Галичина"). Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся лишь 27 сентября.

В МИД РФ впоследствии заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".