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Палестино-израильский конфликт

В Наблусе при столкновениях с израильскими военными пострадали 70 палестинцев

Командование армии Израиля срочно направляет в город подкрепление, сообщил телеканал Al-Mayadeen

БЕЙРУТ, 5 октября. /ТАСС/. Спецподразделения израильской армии проводят превентивную операцию в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан. Как сообщило агентство WAFA, израильские военные блокировали район гробницы праотца Иосифа с целью обеспечить там безопасность перед запланированной акцией радикально настроенных еврейских поселенцев.

Местные арабы попытались воспрепятствовать израильским силовикам, в ответ против них были применены гранаты со слезоточивым газом. По данным палестинского Минздрава, в больницы с симптомами удушья поступили 70 человек.

Телеканал Al-Mayadeen передал, что "Бригады мучеников аль-Аксы", которые являются военизированным крылом палестинского движения ФАТХ, вступили в столкновения с израильскими военными в восточной части города и подожгли один из бульдозеров. О пострадавших не сообщается.

По информации телеканала, командование израильской армии срочно перебрасывает подкрепление в Наблус. 

Теги:
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