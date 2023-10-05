На АЭС "Фукусима-1" начали сброс в океан второй партии очищенной от радиации воды

Во время этой фазы планируют слить порядка 7,8 тыс. тонн воды

ТОКИО, 5 октября. /ТАСС/. Японские специалисты приступили к сбросу в океан второй партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщила энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO), оператор японской АЭС "Фукусима-1".

В ходе второй фазы планируется слить порядка 7,8 тыс. тонн объемами, не превышающими 500 тонн в сутки. Сбрасываемая вода проходит очистку с помощью системы ALPS, однако по-прежнему содержит тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой, предельная допустимая концентрация трития в ней составляет 1,5 тыс. беккерелей на литр. При этом процесс сброса будет приостановлен, если выявленная степень концентрации превысит 700 беккерелей на литр. До конца текущего финансового года (завершится 31 марта 2024 года) планируется слить в океан около 31,2 тыс. тонн.

В рамках первой стадии сброса, завершившейся 11 сентября, в общей сложности с АЭС "Фукусима-1" было также слито около 7,8 тыс. тонн воды. В TEPCO обратили внимание, что никаких аномалий или отклонений от заданных параметров зафиксировано не было.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая через бреши вытекает с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Соответствующий процесс одобрен Международным агентством по атомной энергии, однако вызывает недовольство ряда стран, в первую очередь Китая.

Критика решения Токио

Решение Токио спровоцировало недовольство ряда стран. Главное таможенное управление КНР с 24 августа, когда начался первый этап сброса воды, полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.

Россельхознадзор 26 сентября сообщил, что рассматривает возможность присоединения к ограничениям, введенным Китаем на поставки морепродуктов из Японии, с учетом возможных рисков радиационного загрязнения после начала сброса в океан воды с АЭС "Фукусима-1", и отметил, что решение будет принято после переговоров с японской стороной. Ведомство направило ветеринарной службе Японии письмо с просьбой предоставить до 16 октября информацию о методиках, которые используются для радиологических исследований экспортируемой рыбной продукции.

Правительство Японии отметило, что неоднократно предоставляло международному сообществу, в том числе России, объяснения и информацию о безопасности воды, обработанной при помощи ALPS, и призвало реагировать на этот вопрос, опираясь на научные данные.