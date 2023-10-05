Армия Израиля сообщила о перестрелках в ходе операции в лагере беженцев Тулькарм

В силовиков бросили взрывные устройства

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 октября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о перестрелках во время ночной контртеррористической операции в лагере палестинских беженцев Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

"Перестрелки начались во время ночных контртеррористических мероприятий сил безопасности в лагере Тулькарм и продолжились во время выхода силовиков из этого района", - говорится в заявлении. В пресс-службе добавили, что в силовиков бросили взрывные устройства.

"Операция завершилась недавно, силовики покинули город", - продолжили военные, пообещав сообщить подробности позднее.