5 октября, 05:06
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о перестрелках в ходе операции в лагере беженцев Тулькарм

В силовиков бросили взрывные устройства

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 октября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о перестрелках во время ночной контртеррористической операции в лагере палестинских беженцев Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

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"Перестрелки начались во время ночных контртеррористических мероприятий сил безопасности в лагере Тулькарм и продолжились во время выхода силовиков из этого района", - говорится в заявлении. В пресс-службе добавили, что в силовиков бросили взрывные устройства.

"Операция завершилась недавно, силовики покинули город", - продолжили военные, пообещав сообщить подробности позднее. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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