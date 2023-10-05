NYT сообщила, что кабинет Пелоси займет экс-спикер Маккарти

Он намерен это сделать уже на следующей неделе, отметил источник газеты

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Смещенный с поста спикера Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти займет кабинет своей предшественницы Нэнси Пелоси в Капитолии. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник.

По данным собеседника газеты, республиканец Маккарти намерен занять офис уже на следующей неделе, когда Палата вернется к работе. Лишилась своего кабинета не только демократка Пелоси, но и ее однопартиец и бывший лидер большинства в Палате Стени Хойер. Издание поясняет, что в здании Капитолия есть несколько таких кабинетов, своего рода апартаментов, которые удобно расположены рядом с местами голосования в Палате представителей.

Ранее источник телеканала NBC News сообщал, что решение выселить Пелоси из кабинета принял офис Маккарти. Экс-спикер посетовала, что находится в штате Калифорния и пока не может забрать свои вещи. Газета Politico информировала, что электронное письмо с просьбой "освободить помещение" направил Пелоси исполняющий обязанности спикера Палаты представителей Конгресса США Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина).

Ситуация в Конгрессе

После голосования об отставке Маккарти Палата представителей ушла на недельный перерыв. Законодатели проголосуют за назначение нового спикера 11 октября. Перед этим, 10 октября, представители республиканского большинства проведут закрытый форум, на котором желающие баллотироваться на должность смогут выдвинуть свои кандидатуры. До избрания нового спикера Палаты представителей законодатели не уполномочены проводить голосования по ряду вопросов, например, по поводу бюджета на 2024 финансовый год, однако могут продолжить вести дела. В частности, может быть продолжено расследование оснований для запуска процедуры импичмента в отношении президента Джо Байдена.

3 октября большинство в нижней палате американского законодательного органа проголосовало за смещение Маккарти с поста. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. Исполнять обязанности спикера, пока конгрессмены не изберут нового, будет Макгенри.