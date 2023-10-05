В Молдавии заявили о планах прекратить соглашения по обороне в рамках СНГ

Глава комиссии по внешней политике Дойна Герман отметил, что страна в дальнейшем будет заключать соглашения в области безопасности только со странами ЕС

КИШИНЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Молдавия намерена расторгнуть соглашения с СНГ в области обороны, а в будущем заключать их только со странами ЕС. Об этом заявила депутат правящей Партии действия и солидарности, глава комиссии по внешней политике Дойна Герман.

"Мы сегодня денонсируем три соглашения с СНГ в области обороны. Впредь мы будем заключать соглашения в области безопасности и обороны только со странами ЕС, которые являются частью свободного и правильного мира", - заявила она, выступая в парламенте.

В повестку парламента внесены инициативы правительства о денонсации соглашений с СНГ об уставе объединенного института ядерных исследований, стратегических вооруженных силах, совместной консультативной комиссии СНГ по вопросам разоружения. Оппозиция выступила против денонсации этих документов.

В этом году парламент Молдавии денонсировал более десяти соглашений, заключенных в рамках СНГ. Отношение Молдавии к Содружеству стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду и прихода к власти в 2021 году Партии действия и согласия. Санду ни разу не участвовала в саммитах СНГ. В этом году риторика Кишинева в адрес Содружества ожесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации соглашений, которые не используются или потеряли актуальность.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.